Системные требования Windows 11 повысили

Корпорация Microsoft повысила минимальные системные требования для установки Windows 11 на компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). На это обратило внимание издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У Microsoft есть спецификация Copilot+ для персональных компьютеров (ПК) с ИИ. Чтобы ей соответствовать, фирменные девайсы и устройства сторонних производителей должны отвечать определенным требованиям. Авторы медиа заметили, что недавно Microsoft обновила системные требования.

Так, ПК Copilot+ должен иметь вычислительную мощность не меньше 40 терафлопс. Такая аппарат способен выполнять не менее 40 триллионов операций в секунду. "Видимо, Microsoft считает, что Windows 11 24H2 слишком сложна для ПК без такой мощности", - отметили журналисты.

Также девайс должен иметь процессор Intel Core Ultra 200 В, Snapdragon X или AMD Ryzen AI 300-й серии. Компьютер не будет относиться к линейке Copilot+ без минимум 16 гигабайт оперативной памяти и накопителя емкостью 256 гигабайт.

Авторы издания заметили, что системные требования к обычным компьютерам для установки Windows 11 остались прежними - 64-битный процессор, не менее 4 гигабайт оперативной памяти, не менее 64 гигабайт постоянной памяти, наличие криптографического модуля TPM 2.0.