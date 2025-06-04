Доля Windows 10 неожиданно выросла

Доля устаревшей операционной системы (ОС) Windows 10 по всему миру внезапно увеличилась. Об этом сообщается в отчете фирмы Statecounter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В мае 2025 года доля Windows 10, срок поддержки которой истечет в октябре, увеличилась с 52,94 до 53,19 процента. Доля Windows 11, напротив, неожиданно снизилась с 43,72 до 43,22 процента. При этом с января 2025-го доля Windows 11 только росла, а Windows 10 - снижалась.

Согласно собранным данным, Windows 10 все еще остается самой востребованной ОС в мире среди систем от Microsoft. Ее доля составляет 53,2 процента. Доля Windows 11 достигает 43,2 процента. На третьем месте расположилась Windows 7, которая установлена на 2,47 процента компьютеров.