Apple создала наушники с лазером

Корпорация Apple изобрела наушники, оснащенные функцией сканирования с помощью лазера. Об этом сообщает издание Appleinsider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новый патент Apple обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Он описывает беспроводные наушники, оснащенные системой лазерного сканирования. Она необходима для сбора различных данных - в первую очередь, жестов и движений.

С помощью новой технологии, которую Apple называет самосмешивание интерферометрии, в компании намерены создать механику управления устройствами с помощью жестов. Так, уже сейчас с помощью некоторых наушников AirPods можно принимать или отклонять звонки, кивая или покачивая головой.

В материале говорится, что пользователи смогут переключать композиции в плеере движениями губ или с помощью другой мимики. Также подобная система будет подстраховывать систему голосового ввода. Например, она с помощью лазера проконтролирует, точно ли владелец гаджета обратился к голосовому помощнику Siri.

"Apple применяет свой патентный подход и пытается создать прецедент для технологии во всем, от AirPods до очков", - заметили журналисты. Неизвестно, будет ли технология использоваться в наушниках Apple в будущем.