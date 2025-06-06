В Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят сразу две игры

Deathloop представляет собой экшен с элементами immersive sim, повествующий о мужчине по имени Кольт, оказавшемся в загадочной временной петле. Чтобы разорвать цикл, ему необходимо устранить восемь ключевых фигур, управляющих островом. Игровой процесс предлагает множество тактических решений и возможностей для прохождения. Проект от студии Arkane получил высокие оценки критиков, набрав 88 баллов из 100 на Metacritic. Пользователям с российским аккаунтом игра недоступна.

Разработанная небольшой независимой командой Ogu and the Secret Forest предлагает игрокам исследование фэнтезийного мира, головоломки и взаимодействие с разнообразными персонажами. Несмотря на отсутствие общего рейтинга на агрегаторах, игра получила положительный отклик в Steam, где 93% отзывов оказались положительными.

Добавить эти игры в свою библиотеку можно до 19:00 по бакинскому времени 12 июня, после чего в Epic Games Store начнется новая акция.