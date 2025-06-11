Новая игра от создателя GTA V

Студия Build A Rocket Boy выпустила однопользовательский экшен, действие которого разворачивается в мире высоких технологий и военных разработок, под названием MindsEye на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал DTF.

Главным героем игры выступает Джейкоб Диас, бывший оперативник спецназа, обладающий нейроимплантом MindsEye, который хранит фрагменты заблокированных воспоминаний. По мере прохождения игрокам предстоит раскрыть тайны его прошлого и понять истинную природу окружающего мира.

Ключевой сюжетный конфликт развернется между владельцем корпорации Silva Industries, миллиардером Марко Сильвой, и мэром Шивой Вегой. Их борьба за влияние и технологическое господство станет центральной темой повествования.

Игровой процесс включает динамичные перестрелки, погоню и боевые сцены на земле и в воздухе, а постановка выполнена в кинематографическом стиле с высоким качеством анимации. Игра предлагается за $60 и не поддерживает русский язык.

Примечательно, что во главе Build A Rocket Boy стоит один из создателей GTA V, бывший руководитель Rockstar North Лесли Бензис.