Представлен 4-килограммовый игровой ноутбук Maingear

Компания Maingear представила сверхмощный игровой ноутбук Ultima 18 с флагманской видеокартой Nvidia. Об этом сообщает портал iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В топовой конфигурации устройство оценивается в $4300 (около 339,7 тыс. руб.) и оснащается передовыми компонентами, включая видеокарту GeForce RTX 5090 Laptop, процессор Core Ultra 7 275HX и 18-дюймовый 4K-дисплей с частотой обновления 200 Гц. Конструкция предусматривает возможность установки до четырех SSD-накопителей.

Базовая версия ноутбука комплектуется 32 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью 2 ТБ. Среди прочего заявлено наличие модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также аудиосистемы из пяти динамиков. Емкость аккумулятора составляет 98 Вт*ч.

Несмотря на крупные габариты, набор портов относительно скромный: два Thunderbolt 5, два USB-A, HDMI и слот для microSD. Масса устройства достигает 4 кг, что соответствует его техническому оснащению и формату.

Maingear - американский производитель настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций. Она была основана в 2002 году и в 2022-м перешла в руки Майкла Гжесека, известного под ником Shroud, популярного стримера и бывшего киберспортсмена.