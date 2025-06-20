Казахстан стал первым партнером Nvidia в Центральной Азии

По словам Муссина, система будет использоваться не только в научных целях, но и в коммерческом сегменте - сферы применения суперкомпьютера охватывают широкий спектр задач: от моделирования техногенных катастроф и оптимизации транспортных потоков до медицинских вычислений и обучения систем искусственного интеллекта.

В своем Telegram-канале Муссин заявил, что оборудование уже доставлено в страну: система прибыла в 50 транспортировочных контейнерах. Общая производительность системы составляет 1600 петафлопс, а в составе - 6,7 млн ядер CUDA и десятки терабайт GPU-памяти.

"Вчера заглянули на склад. Убедиться, что железо "будущего Казахстана" благополучно прибыло. Выдохнули. Видеокарты на месте", - прокомментировал он, добавив, что запуск суперкомпьютера ожидается в течение 10 дней.

Также было объявлено, что Казахстан стал первым официальным партнером Nvidia в Центральной Азии.