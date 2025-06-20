В Баку проходит Форум молодежи по искусственному интеллекту.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие организовано Центром развития и карьеры молодежи при партнерстве министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Молодежного фонда Азербайджанской Республики, Общественного объединения поддержки просвещения молодежи и в рамках инновационного фестиваля Baku ID.

Основная цель форума - ознакомление молодежи с инновациями в области искусственного интеллекта, повышение ее интереса к этой сфере, обсуждение возможностей карьерного роста и поддержка ее подготовки к будущему рынку труда.

На церемонии открытия выступили депутат Милли Меджлиса Мушвиг Джафаров, заместитель исполнительного директора Молодежного фонда Азербайджанской Республики Юсиф Велиев и генеральный директор Центра развития и карьеры молодежи Азер Алиев. В своих выступлениях они отметили важность развития молодежи в сфере технологий и искусственного интеллекта, а также рассказали о возможностях, созданных государством для молодежи в этой области.

В форуме, в котором принимают участие более 200 молодых людей, проходит панельная дискуссия на тему "Роль искусственного интеллекта и технологий в построении карьеры молодежи: существующие возможности и вызовы". Модератором панели выступает председатель Общественного объединения поддержки просвещения молодежи Айнура Алекперли.

Среди спикеров панели - начальник отдела министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики Рамиль Джаббаров, исполнительный директор клуба инвесторов "Technovate-Sabah" Алия Аббасзаде, завотделом Молодежного фонда Азербайджанской Республики Ордухан Гахраманзаде и соучредитель "AI HUB" Ляман Алиева.

В ходе обсуждений участники делятся мнениями о возможностях, которые технологии искусственного интеллекта открывают перед молодежью, существующих вызовах в этой области и их влиянии на рынок труда.

В завершение мероприятия пройдет сессия вопросов и ответов с участниками, в ходе которой будут даны ответы на интересующие молодежь вопросы.

Форум по искусственному интеллекту, который проводится Центром развития и карьеры молодежи во второй раз, способствует повышению знаний и навыков молодежи в области цифровых технологий, а также созданию условий для установления контактов и развития сетевого взаимодействия.

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