Apple продолжила расширять производство iPhone в Индии

Тайваньский контрактный производитель электроники Foxconn значительно расширит свое участие в производственной стратегии Apple в Индии. Впервые компания готовится наладить местное производство металлических корпусов для iPhone. Об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на The Economic Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Foxconn создает новое подразделение в индустриальном парке ESR в Орагадаме, штат Тамилнад, которое будет специализироваться на производстве этих компонентов. До сих пор корпуса, часто называемые шасси или оболочкой iPhone, производились в Индии только компанией Tata Electronics.

Для Foxconn это является первым шагом в данную часть цепочки поставок iPhone на индийской земле. Ранее ее операции в стране в основном сосредоточивались на сборке iPhone на заводе в Шриперумбудуре, а также сборке AirPods в Хайдарабаде.

Данный шаг лишь незначительно увеличит процент местной добавленной стоимости в производстве iPhone (корпуса обычно составляют 2-3% от общей стоимости материалов устройства). По оценкам отраслевых аналитиков, общая добавленная стоимость Foxconn в Индии, вероятно, не превысит 10%.

Строительство нового подразделения уже ведется. Оно возводится в том же индустриальном парке, что и еще один строящийся объект Foxconn, который будет заниматься сборкой модулей дисплеев для iPhone.

На фоне этих событий возникает и геополитический аспект. Ранее президент США Дональд Трамп выразил требование о производстве iPhone на территории США, угрожая CEO Apple Тиму Куку ввести пошлину в размере не менее 25% в противном случае.