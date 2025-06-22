Представлен мощный компьютер MSI в стиле «Истории игрушек»

Компания MSI представила ограниченную серию компьютерных комплектующих MAG PANO Toy Story Edition, приуроченную к юбилею Pixar.

Как передает Day.Az, новый комплект, в который входят видеокарта, материнская плата, корпус и другие элементы с уникальным дизайном, нацелен на коллекционеров и поклонников мультфильма "История игрушек", сообщает Rozetked.

Компоненты оформлены в стиле культовых персонажей: видеокарта RTX 5070 Gaming Trio получила оформление в духе Базза Лайтера, а материнская плата Z890 Gaming Plus - в стилистике шерифа Вуди. Система жидкостного охлаждения украшена мотивами Pizza Planet, корпус MAG PANO 110R выполнен с отсылкой к автомату с игрушками, а блок питания A850GL дополнен стилизованными элементами. В комплект также входят фигурки героев мультфильма.

Сборка поставляется в готовом виде: установлен процессор Intel Core Ultra 5 245K, 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 1 ТБ. Розничная цена - около $2700. В продажу поступит всего 500 сборок, и пока они доступны только на рынке Тайваня. При высоком интересе со стороны пользователей MSI рассмотрит возможность международного релиза.