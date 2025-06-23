Крупнейший в мире телескоп передал первые снимки ночного неба.

Как сообщает Day.Az, телескоп на пике Эль-Пеньон возводили более 10 лет, он приступил к работе это весной. За десять часов наблюдений обсерватория зафиксировала миллионы галактик и множество астероидов, что знаменует начало новой эры в астрономии.

На первом опубликованном снимке видна Трёхраздельная туманность и Туманность Лагуна, расположенные в Млечном Пути.