https://news.day.az/hitech/1762964.html Крупнейший в мире телескоп передал первые снимки ночного неба - ФОТО Крупнейший в мире телескоп передал первые снимки ночного неба. Как сообщает Day.Az, телескоп на пике Эль-Пеньон возводили более 10 лет, он приступил к работе это весной. За десять часов наблюдений обсерватория зафиксировала миллионы галактик и множество астероидов, что знаменует начало новой эры в астрономии.
Крупнейший в мире телескоп передал первые снимки ночного неба - ФОТО
Крупнейший в мире телескоп передал первые снимки ночного неба.
Как сообщает Day.Az, телескоп на пике Эль-Пеньон возводили более 10 лет, он приступил к работе это весной. За десять часов наблюдений обсерватория зафиксировала миллионы галактик и множество астероидов, что знаменует начало новой эры в астрономии.
На первом опубликованном снимке видна Трёхраздельная туманность и Туманность Лагуна, расположенные в Млечном Пути.
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