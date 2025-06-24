Сроки восстановления Windows 11 сократили

Корпорация Microsoft сократила возможные сроки восстановления Windows 11. На это обратило внимание издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа напомнили, что в ОС Windows есть функция восстановления, когда настройки системы можно откатить до определенной даты, также восстановив утерянные данные. Авторы объяснили, что Microsoft, судя по всему, сократила сроки восстановления ОС - с 90 до 60 дней.

В материале говорится, что теперь столкнувшийся со сбоем пользователь сможет откатить Windows 11 до состояния последних двух месяцев. При этом в более старой Windows 10 сроки восстановления ограничены тремя месяцами.

"Microsoft подтвердила, что точки восстановления системы Windows 11 будут удалены через 60 дней, поэтому вам нужно быть более осторожными и периодически создавать точки восстановления", - подчеркнул журналист Windows Latest Маянк Пармар. По его словам, если на компьютере не будет свободного места, то Windows может удалить более старые точки восстановления, еще больше усложнив процесс откатывания до старых настроек.