https://news.day.az/hitech/1763869.html Браузер Google Chrome перестанет обновляться у более 160 млн пользователей С 5 августа 2025 года с выходом версии Chrome 139 Google прекратит поддержку браузера на операционных системах Android 8 Oreo и Android 9 Pie. Последним обновлением, совместимым с этими платформами, станет Chrome 138, говорится на сайте поддержки компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Браузер Google Chrome перестанет обновляться у более 160 млн пользователей
С 5 августа 2025 года с выходом версии Chrome 139 Google прекратит поддержку браузера на операционных системах Android 8 Oreo и Android 9 Pie. Последним обновлением, совместимым с этими платформами, станет Chrome 138, говорится на сайте поддержки компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В дальнейшем для получения новых версий браузера потребуется минимум Android 10. Хотя компания официально не прокомментировала причины прекращения поддержки, вероятно, это обусловлено сокращающейся долей пользователей устаревших ОС.
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