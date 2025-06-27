Браузер Google Chrome перестанет обновляться у более 160 млн пользователей

С 5 августа 2025 года с выходом версии Chrome 139 Google прекратит поддержку браузера на операционных системах Android 8 Oreo и Android 9 Pie. Последним обновлением, совместимым с этими платформами, станет Chrome 138, говорится на сайте поддержки компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В дальнейшем для получения новых версий браузера потребуется минимум Android 10. Хотя компания официально не прокомментировала причины прекращения поддержки, вероятно, это обусловлено сокращающейся долей пользователей устаревших ОС.