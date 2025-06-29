Новый смартфон Xiaomi побил рекорд продаж

22 июня в Китае стартовали продажи бюджетного флагмана Redmi K80 Ultra с самым мощным железом на рынке. Компания Xiaomi уже успела отчитаться о первых успехах - интерес к смартфону практически не уступает дебютному кроссоверу компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, новенький Redmi установил рекорд по продажам среди смартфонов 2025 года, обойдя конкурентов во всех ценовых сегментах по итогам первых 4 часов. Конкретные цифры производитель не раскрыл.

Глава Redmi Ван Тэн отметил, что продажи смартфона вскоре могут догнать объем заказов их дебютного кроссовера YU7 - конкурента Tesla Model Y. За первый час компания получила 289 тыс. предзаказов, следовательно, новый смартфон приблизился к таким же цифрам продаж.

В чем особенность Redmi K80 Ultra

Устройство в своем роде уникальное. В бенчмарке AnTuTu он набирает аж 3,24 млн очков, что с большим запасом делает его самым производительным Android-смартфоном на рынке. При этом его стартовая цена составляет всего 2599 юаней (~360 долларов).

Также аппарат может похвастаться аккумулятором 7410 мАч - рекордным по меркам Xiaomi. Согласно официальным данным, Redmi K80 Ultra работает 2,26 дня без подзарядки. Другие особенности флагмана - "самый крутой вибромотор", 144-герцовый экран OLED, зарядка 100 Вт и защита IP68/IP69.

На глобальном рынке смартфон тоже появится, но под названием Xiaomi 15T Pro и почти наверняка по более высокой цене.

А уже в сентябре-октябре выйдет флагманская серия Xiaomi 16. Известно, что смартфоны первыми на рынке получат чипсет Snapdragon 8 Gen 4, который в ранних тестах опережает современные флагманские решения на 40%.