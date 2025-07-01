Направление консолей Xbox назвали «мертвым»

Одна из сооснователей игрового подразделения Microsoft (Microsoft Game Studios) и проекта Xbox Лора Фрайер высказала резкую критику текущей стратегии компании, заявив, что направление игровых консолей Xbox фактически "мертво". Ветеран игровой индустрии и продюсер первой части Gears of War выразила сожаление по поводу увядания проекта, в создании которого она принимала непосредственное участие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание DTF.

По ее мнению, Microsoft теряет желание и способность выпускать собственные игровые устройства. В качестве доказательства она привела недавнее партнерство с брендом ROG Ally для выпуска портативной консоли, назвав этот шаг "признаком медленного выхода из бизнеса по производству "железа"". Рекламный слоган "Xbox Anywhere" Фрайер охарактеризовала как "стиль без содержания".

Соосновательница Xbox считает, что основной целью Microsoft стало принуждение пользователей к подписке на сервис Game Pass. По ее мнению, высокая стоимость новых игр, таких как The Outer Worlds 2 ($80), является тактическим ходом, чтобы сделать доступность по подписке еще более привлекательной для игроков.

Несмотря на наличие у Microsoft сильных и перспективных игровых франшиз, Фрайер выразила сомнение в долгосрочной устойчивости текущего курса. Она предположила, что компания может продолжать зарабатывать, отдавая на аутсорс создание ремейков успешных старых игр, таких как Oblivion, созданных в ту эпоху, когда в игровом подразделении, по ее мнению, еще умели делать игры.