Чем чаще мы сталкиваемся с одной и той же информацией, тем лучше ее запоминаем - это давно известно. Но у этой закономерности есть неожиданный побочный эффект: мы начинаем считать, что впервые увидели или услышали эту информацию раньше, чем это было на самом деле. К такому выводу пришли ученые из США.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", работа опубликована в журнале Psychological Science.

Исследователи провели шесть экспериментов с участием более 100 взрослых и обнаружили, что при повторном предъявлении изображения или факта люди систематически считали, что впервые столкнулись с этим раньше, чем это было на самом деле. Эта иллюзия времени получила название "эффект временной повторяемости" (temporal repetition effect) и искажала воспоминания до 25%.

"Нам знакомо ощущение, когда мы видим один и тот же заголовок снова и снова. Мы подумали: а не искажает ли такая повторяемость наше восприятие времени?" - отметил автор исследования Сами Юсиф.

Ученые предполагают, что иллюзия может возникать потому, что повторные встречи с объектом "усиливают" воспоминание о первой встрече, делая ее более яркой и устойчивой. Это может создать у мозга ложное ощущение того, что событие произошло давно. Еще одна гипотеза - наш мозг не хранит дату события напрямую, а восстанавливает ее по косвенным признакам, в том числе по частоте повторения.

"Люди должны помнить две вещи, - добавил Юсиф. - Во-первых, наше восприятие времени - это иллюзия. И во-вторых, даже простые причины, вроде повторения информации, могут сильно искажать нашу внутреннюю шкалу времени".

В будущем ученые планируют проверить, как этот эффект проявляется при воспоминаниях об эмоционально-значимых событиях, в разных возрастных группах, а также у людей с нарушениями памяти.