https://news.day.az/hitech/1766066.html В работе Telegram произошел сбой В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов. По данным портала, за час на работу сервиса пожаловались более 100 пользователей. Больше всего сообщений о неполадках поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.
В работе Telegram произошел сбой
В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов.
По данным портала, за час на работу сервиса пожаловались более 100 пользователей. Больше всего сообщений о неполадках поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.
В частности, пользователи отмечали сбой в работе мобильного приложения и проблемы с оповещениями. Неполадки возникли у владельцев устройств на операционной системе Android, iOS, Windows и других.
Причины произошедшего не уточняются.
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