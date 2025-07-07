В работе Telegram произошел сбой

В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов.

По данным портала, за час на работу сервиса пожаловались более 100 пользователей. Больше всего сообщений о неполадках поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.

В частности, пользователи отмечали сбой в работе мобильного приложения и проблемы с оповещениями. Неполадки возникли у владельцев устройств на операционной системе Android, iOS, Windows и других.

Причины произошедшего не уточняются.