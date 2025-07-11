Во Франции возбуждено уголовное дело против платформы "X"

Французские прокуроры возбудили уголовное дело против компании "X", принадлежащей миллиардеру Илону Маску.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, уголовное дело возбуждено в связи с тем, что алгоритмы платформы социальных сетей были изменены, чтобы сделать ее открытой для внешнего вмешательства.

По данным французской прессы, в настоящее время правоохранительные органы расследуют, была ли получена внешними силами в стране секретная информация, принадлежащая X-пользователям.

Отметим, что в январе этого года на основании поступивших жалоб Франция провела расследование в связи с нарушением платформой "X" законодательства страны.