https://news.day.az/hitech/1767091.html Во Франции возбуждено уголовное дело против платформы "X" Французские прокуроры возбудили уголовное дело против компании "X", принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, уголовное дело возбуждено в связи с тем, что алгоритмы платформы социальных сетей были изменены, чтобы сделать ее открытой для внешнего вмешательства.
Во Франции возбуждено уголовное дело против платформы "X"
Французские прокуроры возбудили уголовное дело против компании "X", принадлежащей миллиардеру Илону Маску.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, уголовное дело возбуждено в связи с тем, что алгоритмы платформы социальных сетей были изменены, чтобы сделать ее открытой для внешнего вмешательства.
По данным французской прессы, в настоящее время правоохранительные органы расследуют, была ли получена внешними силами в стране секретная информация, принадлежащая X-пользователям.
Отметим, что в январе этого года на основании поступивших жалоб Франция провела расследование в связи с нарушением платформой "X" законодательства страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре