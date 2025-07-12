Ученые в Китае создали пчелу-киборга, передает Day.Az со ссылкой на South China Morning Post.

Китайские ученые заявили о прорыве в области нейротехнологий: им удалось создать первого в мире киборга-пчелу, оснащенную ультралегким имплантированным контроллером мозга. Это устройство весит менее одного грамма и позволяет дистанционно управлять поведением насекомого.

Исследование было проведено группой специалистов из Университета Цинхуа совместно с другими научными институтами. Разработка открывает новые горизонты для взаимодействия между биологическими системами и электроникой, а также может найти применение в таких областях, как экологический мониторинг, сельское хозяйство и разведка.

Созданный учеными контроллер представляет собой гибкий нейроинтерфейс, который имплантируется в головной мозг пчелы. Устройство способно передавать сигналы и управлять движениями насекомого с помощью беспроводного канала связи. По словам исследователей, система работает стабильно и не причиняет существенного вреда здоровью пчелы.

Одним из ключевых достижений стало снижение массы устройства до рекордных показателей - менее 1 грамма, что делает его пригодным для использования на мелких летающих насекомых. Ранее аналогичные технологии были слишком тяжелыми для таких маленьких носителей.

Ученые отмечают, что дальнейшая разработка этой технологии может привести к созданию новых платформ для исследования мозга, а также к более точному управлению поведением животных в естественной среде обитания.