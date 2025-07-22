Каждый шестой iPhone был выпущен в Индии

Корпорация Apple значительно нарастила производство смартфонов в Индии, чтобы снизить зависимость от Китая. Об этом сообщает портал Yahoo Finance, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты издания сослались на данные исследовательского агентства Canalys. Согласно подсчетам, в начале 2025-го Apple увеличила производство iPhone на фабриках в Индии на 53 процента - до 23,9 миллиона единиц. Примерно 16-17 процентов всех собранных смартфонов - или каждый шестой iPhone - были произведены в этой стране.

В отчете говорится, что компания будет и дальше наращивать производство. Так, главный партнер Apple компания Foxconn уже вложила в строительство новых заводов 1,5 миллиарда долларов. По оценкам аналитиков Canalys, в 2027 году 25 процентов iPhone будут производить в Индии.

Причем компания выпускает в стране не только недорогие, но и флагманские модели. Скорее всего, в Индии также стартует выпуск iPhone 17. В настоящий момент большая часть техники Apple собирается на заводах в Китае, однако из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином Apple переносит производство в соседние регионы.