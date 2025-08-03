Samsung Galaxy Z Fold8 может растолстеть

Следующее поколение складного смартфона Samsung, Galaxy Z Fold8, может оказаться толще своего предшественника. Причиной тому, как ни странно, могут стать не дизайнерские решения, а глобальная политика. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Samsung может отказаться от использования титановой задней панели в пользу армированного углеродным волокном пластика (CFRP). Этот материал уже применялся в ранних моделях для обеспечения структурной поддержки внутреннего складного дисплея.

Виной всему - обострение торговых отношений между США и Китаем и рост тарифов, которые привели к удорожанию титана, рынок которого в значительной степени контролируется Китаем. Именно титан позволил Galaxy Z Fold7 достичь впечатляюще тонкого профиля в 8,9 мм в сложенном виде. Переход на CFRP может означать, что устройство следующего года станет немного толще и тяжелее.

Это будет не первый компромисс, на который идет Samsung. Ранее компания отказалась от поддержки стилуса S Pen в моделях Z Fold SE и Z Fold7, убрав слой дигитайзера ради уменьшения толщины. Однако, по последним утечкам, для Z Fold8 разрабатывается более тонкий дигитайзер, что может вернуть поддержку стилуса, несмотря на потенциально более толстую заднюю панель.

В качестве позитивного момента стоит отметить возможное улучшение дисплея. Недавняя утечка намекает, что Samsung работает над панелью без видимой складки - долгожданное изменение для поклонников складных устройств.

Ожидается, что Galaxy Z Fold8 выйдет примерно в июле 2026 года с вероятной ценой около $2000.