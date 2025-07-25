В Китае изготовлен создающий лазерное оружие огромный кристалл

В Китае был изготовлен огромный кристалл BGSe, который позволяет создавать сверхмощное лазерное оружие.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

"Китайские исследователи изготовили самый большой в мире кристалл селенида бария-галлия (BGSe), что стало прорывом, который может проложить путь к созданию сверхмощного лазерного оружия, способного поражать спутники с Земли", - отметило агентство.

Как сообщило SCMP, кристалл имеет диаметр 60 мм. Он способен выдерживать лазерную мощность до 550 мегаватт на 1 кв. см и эффективно преобразует коротковолновое инфракрасное излучение в лучи среднего и дальнего инфракрасного диапазона, способные проникать через атмосферные окна для передачи на большие расстояния.