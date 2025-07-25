В App Store появится больше приложений

Apple анонсировала масштабное обновление системы возрастных ограничений в App Store, введя три новых рейтинга: "13+", "16+" и "18+", которые дополнят уже действующие категории "4+" и "9+".

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал 9to5Mac.

Автоматическое обновление возрастных меток уже применено к существующим приложениям на основе ранее предоставленной разработчиками информации. Новая система начала действовать в бета-версиях iOS 26 и других гаджетах Apple. Разработчики, не согласные с установленным рейтингом, смогут вручную его скорректировать через App Store Connect.

Отмечается, что возрастные ограничения будут различаться в зависимости от страны или региона, учитывая их местные стандарты.

Для поддержки перехода на новую систему Apple обновила анкету для разработчиков в App Store Connect. Теперь она включает обязательные вопросы, касающиеся наличия встроенных покупок и управления контентом, медицинских и оздоровительных материалов, сцен насилия в контенте и функциональных особенностей приложений.

Разработчикам необходимо пройти обновлённую анкету до 31 января 2026 года. В противном случае они не смогут публиковать обновления своих приложений и игр в App Store.