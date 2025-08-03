Смарт-часы Google получат необычную зарядку

Компания Google изменила подход к зарядке в новом поколении смарт-часов Pixel Watch 4 - теперь часы будут устанавливаться на зарядную станцию боком, а не задней панелью, как прежде. Об этом сообщает Android Headlines, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая схема, по всей видимости, предполагает подключение через два разъема, расположенных рядом с динамиком на боковой части часов. Задняя поверхность Pixel Watch 4, судя по изображениям, лишена привычных контактов, что ранее вызывало слухи о возможной поддержке беспроводной зарядки. Однако, судя по последним данным, Google предпочла менее затратное решение.

Помимо нового положения, зарядка станет быстрее - по слухам, Pixel Watch 4 заряжается на 25% быстрее по сравнению с предшественником. Дополнительным преимуществом станет то, что экран в таком положении может выступать аналогом прикроватных часов.

Ожидается, что Pixel Watch 4 выйдут в двух размерах - 41 мм и 45 мм, с дисплеем яркостью до 3000 нит. "Железо" гаджет сохранит от предшественника, а стоимость аксессуара составит €399 за младшую версию и €449 за старшую.

Анонс Pixel Watch 4 ожидается 20 августа, одновременно с презентацией смартфонов серии Pixel 10.