Генассамблея ООН приняла резолюцию по ИИ
Генеральная Ассамблея ООН одобрила специальную резолюцию, касающуюся использования ИИ для устойчивого развития Центральной Азии, предложенную Таджикистаном.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru
Отмечается, что данная инициатива принадлежит Таджикистану и была представлена президентом Эмомали Рахмоном на сессии ООН в сентябре 2024 года. Резолюция направлена на развитие доверительных и безопасных технологий с акцентом на образование, стартапы и международное сотрудничество.
В МИД Таджикистана отметили, что документ получил поддержку подавляющего большинства стран и стал значительным шагом к формированию глобального консенсуса по этичному и безопасному применению ИИ. В соответствии с резолюцией, в Душанбе будет создан Региональный центр ИИ, который займется координацией программ в области искусственного интеллекта в Центральной Азии.
В ведомстве также подчеркнули, что планируются совместные проекты университетов, дата-центров и технопарков, а также разрабатываются механизмы регулирования и самоконтроля ИИ, что позволит региону стать примером для других стран мира.
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