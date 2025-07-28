https://news.day.az/hitech/1770584.html Создатель ChatGPT предупредил пользователей о рисках Глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил, что личная беседа пользователя с ChatGPT может быть раскрыта в рамках судебного процесса. Об этом пишет Business Insider, передает Day.Az. "Если вы общаетесь с ChatGPT на самые личные для вас темы, а затем будет, например, какой-нибудь иск, нас могут обязать это предоставить.
Создатель ChatGPT предупредил пользователей о рисках
Глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил, что личная беседа пользователя с ChatGPT может быть раскрыта в рамках судебного процесса. Об этом пишет Business Insider, передает Day.Az.
"Если вы общаетесь с ChatGPT на самые личные для вас темы, а затем будет, например, какой-нибудь иск, нас могут обязать это предоставить. Я думаю, это неправильно", - сказал Альтман.
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