https://news.day.az/hitech/1770584.html

Создатель ChatGPT предупредил пользователей о рисках

Глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил, что личная беседа пользователя с ChatGPT может быть раскрыта в рамках судебного процесса. Об этом пишет Business Insider, передает Day.Az. "Если вы общаетесь с ChatGPT на самые личные для вас темы, а затем будет, например, какой-нибудь иск, нас могут обязать это предоставить.