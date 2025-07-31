Это имя пользователя в Telegram продается за $25 млн.

Владельцу юзернейма @crypto в Telegram предложили выкупить его ник за 25 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

Он сообщил, что пользователь приобрел цифровое имя за 350 тысяч долларов два с половиной года назад, за это время цена выросла в 70 раз.

"Пользователи Telegram являются суверенными владельцами: без посредников, без конфискации, все обеспечено смарт-контрактами TON", - подчеркнул Дуров, отметив, что это единственная крупная платформа, которая соблюдает права людей, включая владение цифровыми идентификаторами и активами.