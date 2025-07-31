Microsoft удалит пароли всех пользователей

Корпорация Microsoft напомнила, что 1 августа отключит поддержку паролей в сервисе Authenticator. На это обратило внимание издание CNET, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В мае в компании заявили, что откажутся от классических паролей, которые пользователи Microsoft могли сохранять в фирменном приложении Authenticator. С 1 августа потребителей принудительно переведут на ключи доступа, состоящие из букв, символов и цифр. Также вместо паролей им предложат пин-коды, графические ключи или вход по биометрии - через отпечаток пальца или сканирование лица.

С 1 августа сохраненные пароли пользователей будут удалены, а всем им предложат настроить новый способ входа в учетную запись. В июне Microsoft запретила добавлять новые пароли в приложение Authenticator. При этом пароли - для входа в учетные записи в интернете - пока останутся в браузере Edge.

По словам журналистов CNET, ключи безопасности - более эффективная альтернатива паролям. Согласно опросу медиа среди американцев, 49 процентов взрослых пользователей интернета используют пароли, которые можно легко угадать. Также один и тот же пароль часто применяют для входа в разные учетные записи.