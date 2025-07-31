Samsung приготовилась выпустить уникальный смартфон

Корпорация Samsung первой на рынке выпустит смартфон с 2-нанометровым процессором.

Как передает Day.Az, об этом сообщает профильное издание SamMobile.

Журналисты медиа сослались на отчет аналитика IDC Брайана Ма, который выяснил, что корейская фирма близка к разработке процессора Exynos 2600. Этот чип окажется первым в индустрии, созданным по 2-нанометровому техпроцессу. Для сравнения, актуальные iPhone имеют менее продвинутые 3-нанометровые процессоры.

Ма уточнил, что Exynos 2600 был разработан дочерней компанией IT-гиганта Samsung Foundry. Он получит 10-ядерный основной процессор и графический ускоритель Eclipse 960. О последнем известно, что он окажется на 10 процентов мощнее ускорителя Adreno 830 в топовом чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Samsung подготовит новый процессор для своих смартфонов к началу 2026 года.

Авторы SamMobile отметили, что Apple, судя по всему, пока не собирается перейти на 2-нанометровые чипы. Поэтому в этом плане Samsung будет опережать конкурента. Также они напомнили, что недавно корейский гигант заключил контракт на производство 2-нанометровых процессоров с Tesla, который оценивают в 16,5 миллиарда долларов. "Прямо сейчас 2025-2026 годы выглядят для Samsung весьма благоприятными", - подытожили авторы.