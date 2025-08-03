Названы самые мощные в мире смартфоны

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили подборку из десяти самых мощных Android-смартфонов по состоянию на конец июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, возглавил десятку игровой Nubia RedMagic 10S Pro+, за производительность которого отвечает разогнанная версия чипа Snapdragon 8 Elite, благодаря которому гаджет набирает в AnTuTu в среднем 2,94 млн баллов. За ним следуют Vivo X200 Ultra (2,89 млн) и iQOO Neo10 Pro+ (2,88 млн) - обе модели оснащаются базовой версией процессора Snapdragon 8 Elite.

Четвертое место досталось Vivo X200s (2,86 млн) с чипом MediaTek Dimensity 9400+. С пятого по седьмое места разместились Honor GT Pro (2,85 млн) с разогнанным Snapdragon 8 Elite, OnePlus Ace 5 Pro (2,72 млн) и OnePlus 13 (2,7 млн) с обычным изданием Snapdragon 8 Elite.

Замыкают топ-10 флагманский iQOO 13 (2,68 млн) с чипом Snapdragon 8 Elite, Redmi K80 Ultra с чипом Dimensity 9400+, набирающий в среднем 2,66 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, и Oppo Find X8 Ultra (2,66 млн).

Составители топа подчеркивают, что в него попали смартфоны, ориентированные на китайский рынок. Некоторые из них также доступны и за пределами Китая, но на международной арене список будет отличаться.