Инсайдер раскрыл дату выхода нового Turbo-смартфона Redmi

В сети появилась информация о скором выходе нового смартфона в популярной линейке Redmi Turbo: судя по всему, релиз Redmi Turbo 5 состоится уже в декабре текущего года.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на инсайдера Smart Pikachu сообщает издание GizmoChina.

По словам источника, компания Xiaomi ускоряет выпуск своих новинок. Если предшественник, Redmi Turbo 4, был представлен в январе 2025 года, то запуск Redmi Turbo 5 для китайского рынка планируется уже на декабрь. Эта тенденция подтверждается и другими слухами: например, флагманскую серию Xiaomi 16 также ожидают на месяц раньше, в конце сентября.

Главной особенностью Redmi Turbo 5 станет его процессор. Ожидается, что смартфон дебютирует как первое в мире устройство на базе чипсета нового поколения Dimensity 8500, который может получить маркетинговое название Dimensity 8500 Ultra. Сообщается, что Redmi получит временную эксклюзивность на этот чип, в то время как конкуренты в лице Honor, Realme и iQOO смогут выпустить свои модели на его основе не раньше первого квартала 2026 года.

Согласно утечкам, Redmi Turbo 5 будет оснащен плоским 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, металлической рамкой корпуса и аккумулятором внушительной емкости около 7000 мАч.

Кроме того, в следующем году ожидается выход и более продвинутой модели - Redmi Turbo 5 Pro. По слухам, она получит увеличенный 6,83-дюймовый экран, батарею емкостью более 8000 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки и выйдет на мировой рынок под названием Poco F8.