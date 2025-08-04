Apple решила создать конкурента ChatGPT

Компания Apple начала активный набор инженеров в команду, которая работает над созданием конкурента ChatGPT. Этот шаг является частью масштабной реорганизации команды разработчиков Siri и направлен на улучшение возможностей голосового ассистента и других ИИ-сервисов компании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors.

На официальном сайте Apple появились десятки вакансий для команды под названием "Ответы, знания и информация" (Answers, Knowledge, and Information) в США и Китае. В частности, компания ищет инженера по машинному обучению, который поможет "улучшить способность Siri отвечать на вопросы личного характера". В описании вакансии указано, что команда разрабатывает большие языковые модели для работы с персональными документами пользователей, ставя во главу угла конфиденциальность.

По словам известного инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, эти усилия выходят за рамки простого обновления Siri. Он сообщил, что новая команда находится на ранней стадии разработки "нового поискового сервиса в стиле ChatGPT" и даже рассматривает возможность создания для него отдельного приложения.

"Хотя проект еще на ранней стадии, команда создает то, что они называют "движком для ответов" (answer engine) - систему, способную сканировать интернет для ответов на общие вопросы, - пишет Гурман. - Изучается возможность создания отдельного приложения, а также новой серверной инфраструктуры для улучшения поиска в будущих версиях Siri, Spotlight и Safari".

Ранее Гурман уже сообщал, что Apple работает над более "разговорной" версией Siri, основанной на собственной большой языковой модели. Однако, по его же информации, запуск этого проекта был отложен как минимум до iOS 27.