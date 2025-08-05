Вышки сотовой связи заменят на дирижабли

Японская телекоммуникационная корпорация SoftBank анонсировала планы по запуску в 2026 году опытной эксплуатации базовых станций 4G и 5G, размещенных на дирижаблях. Эти высотные платформы будут парить в стратосфере на высоте 20 км, обеспечивая мобильную связь с меньшими задержками, чем у спутниковых систем, и прямым подключением для обычных смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание IEEE Spectrum.

Проект реализуется в сотрудничестве с американским стартапом Sceye. Технологическая основа - воздушные суда легче воздуха, оболочка которых покрыта гибкими солнечными панелями. В сочетании с мощными аккумуляторами это позволяет им находиться в стратосфере, где почти нет ветров, до одного года, удерживаясь на месте с помощью электродвигателей. Успешные испытания уже состоялись: в октябре 2023 года объединенная команда совершила первый в мире анонсированный международный звонок из Руанды в Токио через стратосферную платформу.

В SoftBank рассматривают два основных сценария применения новой технологии. Первый - постоянное покрытие в малонаселенных и труднодоступных районах. Второй - оперативное развертывание сети в зонах стихийных бедствий или при чрезвычайных ситуациях. Окончательное решение о стратегии будет принято по итогам пилотной эксплуатации, которая позволит уточнить экономические расчеты.

Представители компании подчеркивают, что речь идет не о простых ретрансляторах. Для абонента подключение к стратосферной станции будет происходить так же бесшовно, как и переключение между наземными вышками.

Несмотря на перспективы, технология имеет свои ограничения. Конструкция дирижабля и его энергетическая система составляют значительную часть массы, оставляя для полезной нагрузки всего около 250 кг. Впрочем, по расчетам, одна такая станция в стратосфере способна заменить до 25 наземных вышек, что делает проект экономически выгодным.