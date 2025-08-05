Геймеры нашли замену Windows 11

Компьютерные геймеры начали переходить с Windows 11 на другие операционные системы (ОС).

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание TweakTown.

Журналисты медиа изучили ежемесячный отчет Steam. Согласно данным крупнейшей игровой платформы, Windows остается самой главной ОС среди игроков - ее доля в июле составила 95,2 процента. Однако доля геймеров с Linux выросла до 2,9 процента. По словам авторов TweakTown, статистика подчеркивает растущий интерес пользователей к SteamOS.

SteamOS - операционная система от Valve, основанная на Linux и установленная на Valve Steam Deck и ряде других приставок. Журналисты отметили, что геймеры нашли замену для Windows 11, так как SteamOS и другие системы на базе Linux лучше оптимизированы для игр. Также растущая доля Unix-подобных операционных систем говорит о популярности компактных приставок.

Журналисты заметили, что при месячной аудитории Steam в 132 миллиона геймеров 3-процентная доля Linux означает, что альтернативой Windows пользуются около 4 миллионов игроков. Microsoft уже отреагировала на угрозу - в июне компания совместно с ASUS представила портативную консоль ROG Xbox Ally X, которая имеет адаптированную под гейминг Windows 11.