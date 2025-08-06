Экран Apple Watch Ultra станет больше

В последней бета-версии iOS 26 обнаружены изображения, которые подтверждают разработку новой модели Apple Watch Ultra.

Как передает Day.Az со ссылкой на автора издания MacRumors Аарона Перриса, информация в коде операционной системы также свидетельствует о том, что новые часы получат разрешение, а следовательно и размер экрана больше, чем у любых других Apple Watch.

Согласно находке MacRumors, будущие Apple Watch Ultra 3 получат экран с разрешением 422 на 514 пикселей. Для сравнения, у текущей модели Apple Watch Ultra 2 разрешение составляет 410 на 502 пикселя. Это указывает на то, что новый гаджет, вероятно, будет иметь немного больший дисплей. При этом корпус, по слухам, останется прежним, а увеличение площади экрана будет достигнуто за счет уменьшения рамок.

Ожидается, что Apple представит Apple Watch Ultra 3 этой осенью, одновременно с новыми моделями iPhone 17 и Apple Watch Series 11. По имеющейся информации, новая версия часов также получит спутниковую связь для использования в местах без сотовой сети, более яркий экран с повышенной частотой обновления, новый чип и дополнительные функции для здоровья, включая мониторинг артериального давления.