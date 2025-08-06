Apple выпустила загадочное обновление ПО

Компания Apple выпустила новую прошивку для своего зарядного устройства MagSafe мощностью 25 Вт.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors.

Новая версия ПО 2A168 (в настройках отображается как 148) заменила предыдущую - 2A146 (или 136). Обновление предназначено для всех iPhone начиная с 12-й модели, а также для последних версий AirPods.

Впервые 25-ваттное зарядное устройство MagSafe было представлено в сентябре 2024 года вместе с линейкой iPhone 16. С его помощью эти смартфоны могут заряжаться с максимальной мощностью 25 Вт. Для более ранних моделей, начиная с iPhone 12 и заканчивая iPhone 15, мощность зарядки ограничена 15 Вт.

Обновления прошивки для подобных аксессуаров обычно выходят незаметно и не сопровождаются официальными заметками о нововведениях. Поэтому доподлинно неизвестно, какие именно функции или исправления были добавлены в новой версии.

Пользователи не могут вручную запустить процесс обновления. Для установки новой прошивки необходимо, чтобы зарядное устройство было подключено к питанию и соединено с одним из гаджетов Apple. Статус прошивки можно проверить в настройках системы.