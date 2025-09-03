Рассекречен тройной смартфон Samsung

Корпорация Samsung должна выпустить складной смартфон с тройным экраном в ближайшее время. Об этом сообщает корейское издание ET News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Корейский IT-гигант случайно раскрыл планы на выпуск смартфона, состоящего из трех частей, в середине лета. В начале осени источники ET News рассказали, что Samsung запланировала представить тройной складной девайс уже в сентябре. Его продажи должны начаться в ноябре.

Инсайдеры не смогли рассекретить характеристики устройства. Однако они подтвердили, что его гибкий дисплей будет складываться втрое - таким образом экран гаджета можно будет свободно настроить. Аппарат с новой конструкцией выйдет ограниченной серией - всего 50 тысяч экземпляров.

Авторы издания напомнили, что первым складывающимся втрое смартфоном на рынке стал Huawei Mate XT, представленный год назад. Они заявили, что в ближайшие недели китайская корпорация должна выпустить второе поколение девайса - с ним и будет конкурировать новый флагман Samsung.