iPhone 18 Pro не получит видимый модуль Face ID

Компания Apple активно тестирует технологию размещения модуля Face ID под экраном для будущих флагманских моделей iPhone 18 Pro.

Как передает Day.Az, об этом, как пишет MacRumors, сообщил китайский инсайдер под ником Smart Pikachu, имеющий доступ к данным цепочки поставок.

Согласно информации, Apple использует некое "сращенное микро-прозрачное стекло", встроенное в дисплей. Это решение позволяет инфракрасным датчикам системы TrueDepth работать через панель без искажений, аналогично существующим в отрасли технологиям с микроперфорацией или нано-узорами на стекле. Сообщается, что связанные с этим поставщики уже ускорили подготовку к потенциальному производству.

Ранее о переходе на подэкранный Face ID для iPhone 18 Pro сообщали и другие источники. Утверждалось, что на флагманах 2026 года Dynamic Island исчезнет, уступив место одному отверстию для фронтальной камеры в левом верхнем углу экрана. Впрочем, были инсайдеры, которые настаивали на том, что "островок" не исчезнет полностью, но станет значительно меньше.

Ожидается, что Apple представит iPhone 18 Pro в сентябре 2026 года вместе с совершенно новой складной моделью iPhone.