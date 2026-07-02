Культовые телефоны Nokia возродят

Китайская корпорация HMD Global раскрыла новые телефоны под брендом Nokia, которые получат поддержку ИИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратил внимание болгарский блог Mobile Bulgaria.

Авторы напомнили, что HMD долгое время выпускала новые версии культовых кнопочных аппаратов Nokia, но недавно перешла на производство телефонов под своим брендом. Между тем фирма все равно будет возрождать девайсы классических линеек.

Четыре новых устройства нашли на сайте HMD. Они получили названия Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd Edition и 235 4G 2nd Edition. Специалисты подчеркнули, что наименования гаджетов прямо намекают на популярные в 1990-2000-х годах аппараты. Все четыре телефона имеют классический дизайн - прямоугольную форму, небольшой цветной экран и кнопочную клавиатуру.

Болгарские энтузиасты заметили, что кроме обычных функций - звонки, сообщения, FM-радио, игры - устройства Nokia получат поддержку функций искусственного интеллекта (ИИ). Так, на клавиатуре обнаружили кнопку с надписью AI. Судя по всему, он будет отвечать за вызов нейросети или чат-бота.

Подробные характеристики аппаратов, как и сроки их выпуска и цена, пока не раскрываются. Журналисты предположили, что HMD Global объявит об анонсе в ближайшее время.