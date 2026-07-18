Использование двух смартфонов может навредить здоровью

Использование сразу двух смартфонов может увеличить нагрузку на кисти и запястья, повышая риск развития различных заболеваний.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на специалиста по кистевой терапии Госпиталя специализированной хирургии в Уайт-Плейнс Ника Марольди.

По словам врача, привычка постоянно пользоваться двумя устройствами ухудшает эргономику и способствует чрезмерному времени, проведенному с гаджетами. Это может привести к развитию тендинита, болезни Нотта и синдрома запястного канала.

Как отмечает The New York Times, популярность использования нескольких смартфонов продолжает расти. По данным исследования Vorhaus Advisors, доля американцев, владеющих двумя смартфонами, увеличилась с 15% в 2024 году до 18% в 2025-м.

Эксперты объясняют этот тренд стремлением разделить рабочую и личную жизнь. Отдельные устройства помогают сохранить баланс между работой и отдыхом, а также повысить безопасность корпоративных данных.