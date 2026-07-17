Apple стала самой дорогой компанией в мире

Американская корпорация Apple стала самой дорогой компанией мира по рыночной капитализации. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Производитель iPhone сместил с позиции самой дорогой компании мира Nvidia, чье лидерство ранее обеспечил бум искусственного интеллекта. Акции Apple в ходе торгов прибавляли 0,2%, поднимаясь до $333,94 за бумагу, а на пике достигали $334,03 (плюс 0,23%).

Рост акций Apple довел ее рыночную капитализацию до $4,9 трлн, что обеспечило компании первое место в рейтинге самых дорогих в мире. Вторую и третью позиции заняли Nvidia с $4,83 трлн и материнская компания Google Alphabet с $4,19 трлн соответственно.