Минимальные требования Windows 11 оказались устаревшими

Минимальный объем оперативной памяти, который Microsoft рекомендует для Windows 11, уже не соответствует современным требованиям.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришел обозреватель The Verge Антонио ди Бенедетто, протестировавший новый ноутбук Microsoft Surface Laptop.

В ходе обзора журналист решил проверить, действительно ли 8 ГБ оперативной памяти, указанные Microsoft как достаточный минимум для Windows 11, обеспечивают комфортную работу системы. По итогам тестов он заявил, что такого объема уже недостаточно, а оптимальным минимумом сегодня следует считать 16 ГБ ОЗУ.

Ди Бенедетто также отметил, что обновленная версия Surface Laptop оснащена лишь 8 ГБ оперативной памяти, тогда как прошлогодняя модель поставлялась с 16 ГБ. По его мнению, Microsoft пошла на снижение характеристик ради сокращения стоимости устройства.

Тестирование показало, что сразу после загрузки Windows 11 система использует около 4,2 ГБ оперативной памяти. При включенном режиме "Производительность" объем занятой памяти в состоянии простоя возрастает до 6,7 ГБ.

"В 2026 году ноутбуку с Windows уже недостаточно 8 гигабайт оперативной памяти", - подчеркнул обозреватель The Verge. Он добавил, что Microsoft могла бы частично решить проблему, избавив операционную систему от ненужных компонентов, снижающих ее эффективность.