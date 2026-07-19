В Китае гуманоидные роботы сошлись в поединках по правилам ММА - ВИДЕО

В китайском городе Шэньчжэнь состоялся первый международный турнир по боям гуманоидных роботов Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), организованный разработчиком человекоподобных роботов - китайской компанией EngineAI.

Как передает Day.Az, в соревнованиях, проходивших по правилам, близким к смешанным единоборствам (ММА), приняли участие 32 команды.

Все участники использовали в качестве базовой платформы гуманоидного робота EngineAI T800, при этом каждая команда самостоятельно совершенствовала программное обеспечение, алгоритмы управления, а также защитные элементы конструкции.

Призовой фонд турнира составил 10 миллионов юаней.