https://news.day.az/hitech/1848809.html В Китае гуманоидные роботы сошлись в поединках по правилам ММА - ВИДЕО В китайском городе Шэньчжэнь состоялся первый международный турнир по боям гуманоидных роботов Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), организованный разработчиком человекоподобных роботов - китайской компанией EngineAI.
В Китае гуманоидные роботы сошлись в поединках по правилам ММА - ВИДЕО
В китайском городе Шэньчжэнь состоялся первый международный турнир по боям гуманоидных роботов Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), организованный разработчиком человекоподобных роботов - китайской компанией EngineAI.
Как передает Day.Az, в соревнованиях, проходивших по правилам, близким к смешанным единоборствам (ММА), приняли участие 32 команды.
Все участники использовали в качестве базовой платформы гуманоидного робота EngineAI T800, при этом каждая команда самостоятельно совершенствовала программное обеспечение, алгоритмы управления, а также защитные элементы конструкции.
Призовой фонд турнира составил 10 миллионов юаней.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре