Apple сделала iPhone 17 дороже

Apple повысила цены на все модели линейки iPhone в Японии. Об этом сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, стоимость iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в японском онлайн-магазине Apple выросла на 8-11%.

Больше всего подорожал iPhone Air - на 11,3%, с 159 800 до 177 800 иен. Цена iPhone 17 Pro Max увеличилась на 10,3% - с 194 800 до 214 800 иен, iPhone 17 - на 10%, со 129 800 до 142 800 иен. Стоимость iPhone 17 Pro выросла на 8,3%, iPhone 16 - на 8,7%, а iPhone 17e - на 8%.

Как отмечает MacRumors, в прошлом месяце Apple объяснила повышение цен на компьютеры Mac и планшеты iPad по всему миру продолжающимся дефицитом микросхем памяти. Однако нынешнее подорожание iPhone в Японии, вероятно, связано с ослаблением курса японской иены по отношению к доллару США за последний год.

По данным издания, в США и других проверенных странах цены на iPhone не изменились.