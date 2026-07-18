Apple повысила стоимость подписки iCloud+ сразу в восьми странах. Как обратило внимание издание iPhones.ru, новые цены начали действовать в Нигерии, Турции, Вьетнаме, Японии, Египте, Новой Зеландии, на Филиппинах и в Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наиболее сильно изменения затронули Турцию, где стоимость подписок выросла на 25-37%. Тариф с 50 ГБ подорожал с 40 до 50 лир, план на 200 ГБ - со 130 до 170 лир, подписка с 2 ТБ - с 400 до 550 лир, вариант с 6 ТБ - с 1300 до 1700 лир, а тариф на 12 ТБ - с 2500 до 3400 лир.

Apple не объяснила причины повышения стоимости подписки. По данным iPhones.ru, изменения, вероятно, связаны с колебаниями валютных курсов.

iCloud+ - платная подписка Apple, расширяющая возможности облачного сервиса iCloud. В нее входят увеличенный объем облачного хранилища (от 50 ГБ до 12 ТБ), а также дополнительные функции, включая Private Relay для повышения конфиденциальности в интернете, Hide My Email для создания временных адресов электронной почты, поддержку защищенного видео HomeKit Secure Video и возможность создавать собственные почтовые домены для iCloud Mail.