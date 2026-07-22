В американской школе появится робот-гуманоид

В одной из школ США уже этой осенью начнет работать робот-гуманоид с искусственным интеллектом, который будет помогать старшеклассникам изучать современные технологии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на New York Post, городской школьный округ Саламанка в штате Нью-Йорк станет одним из первых в стране, где в учебном процессе задействуют подобного робота. Он будет работать в старших классах школы, расположенной на территории резервации племени сенека.

Робот по имени Салли, разработанный компанией Realbotix, обошелся школе почти в 60 тысяч долларов. Его задача - помогать ученикам 11-х и 12-х классов в изучении искусственного интеллекта, программирования и робототехники.

Хотя Салли не умеет ходить, она отличается реалистичной внешностью: у робота силиконовая кожа, длинные каштановые волосы и мимика, максимально приближенная к человеческой. Робот будет находиться в классе рядом с учениками и использоваться как интерактивный помощник в образовательном процессе.