https://news.day.az/hitech/1849310.html В Китае робота научили готовить шашлык - ВИДЕО В Китае робота научили готовить шашлык. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. На кулинарном фестивале в городе Синьцзян гуманоид Panther от UniX AI готовил шашлык и блюда китайской национальной кухни. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Китае робота научили готовить шашлык - ВИДЕО
В Китае робота научили готовить шашлык.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
На кулинарном фестивале в городе Синьцзян гуманоид Panther от UniX AI готовил шашлык и блюда китайской национальной кухни.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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