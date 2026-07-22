https://news.day.az/hitech/1849310.html В Китае робота научили готовить шашлык - ВИДЕО В Китае робота научили готовить шашлык. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. На кулинарном фестивале в городе Синьцзян гуманоид Panther от UniX AI готовил шашлык и блюда китайской национальной кухни. Представляем вашему вниманию данное видео:

В Китае робота научили готовить шашлык - ВИДЕО

Наука и технологии, 22 июля 2026 05:27 (UTC +04:00) 816
В Китае робота научили готовить шашлык

В Китае робота научили готовить шашлык.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

На кулинарном фестивале в городе Синьцзян гуманоид Panther от UniX AI готовил шашлык и блюда китайской национальной кухни.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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