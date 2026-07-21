https://news.day.az/hitech/1849455.html Представлен робот способный выполнять сальто на 720° - ВИДЕО Китайская технологическая компания UniAI представила первого в мире четвероногого робота, способного выполнять сальто на 720°. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Представлен робот способный выполнять сальто на 720° - ВИДЕО
Китайская технологическая компания UniAI представила первого в мире четвероногого робота, способного выполнять сальто на 720°.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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