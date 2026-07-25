Робот-гуманоид «умер» прямо во время презентации - ВИДЕО

Робот-гуманоид неожиданно отключился прямо во время презентации нового чипа Qualcomm.

Как сообщает Day.Az, курьезный инцидент произошел во время демонстрации возможностей нового ИИ-чипа компании Qualcomm.

Во время презентации на сцену вывели робота-андроида, работающего на новом процессоре. Однако в самый разгар выступления, когда представитель компании рассказывал о его возможностях, робот внезапно упал и отключился.