В Китае представили роботизированную кисть, работающую отдельно от руки - ВИДЕО

На конференции, посвященной искусственному интеллекту, в Китае представили инновационную роботизированную кисть, которая может функционировать отдельно от руки пользователя.

Как сообщает Day.Az, разработка считывает электрическую активность мышц, благодаря чему пользователь может управлять как всей кистью, так и каждым пальцем по отдельности.

Особенностью устройства является то, что после отсоединения от руки оно продолжает выполнять подаваемые команды.

Кроме того, роботизированная кисть поддерживает управление через интерфейс "мозг - компьютер", что значительно расширяет возможности ее применения, в том числе в медицине, реабилитации и высокотехнологичных отраслях.